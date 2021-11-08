В Башкирии троих сирот оставили без жилья

В Кушнаренковском районе Башкирии после вмешательства прокуратуры троих сирот обеспечили жильем. Подробности рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Фото №1 - В Башкирии троих сирот оставили без жилья

Трое несовершеннолетних в раннем возрасте остались без попечения родителей. В связи с этим их включили в список к лиц, подлежащих обеспечению жильем. По достижению совершеннолетнего возраста жилье им не предоставили.

Администрация района при наличии выделенных субвенций из федерального и регионального бюджетов на покупку квартир для детей указанной категории не предпринимала своевременных мер по приобретению жилых помещений и не осваивала денежные средства.

пресс-служба прокуратуры Кушнаренковского района

С целью защиты жилищных прав сирот прокуратура района внесла руководителю муниципалитета представление. После прокурорского вмешательства права сирот восстановлены, им предоставлены благоустроенные квартиры.

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