В Уфе скончался ученый Алексей Николенко

Седьмого ноября стало известно о кончине завлабораторией биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики УФИЦ РАН, идейного вдохновителя и организатора, профессора и доктора биологических наук Алексея Николенко. Он скончался на 57-м году жизни.

Известно, что долгое время он боролся с болезнью. Об этом сообщил паблик «Пчелич. Честная пчела» в соцсети «ВКонтакте».

Информация о дате и месте прощания пока неизвестна.

Фото: Сообщество "Пчелич".