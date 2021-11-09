В Уфе супружеская пара отметила золотую свадьбу

Полвека вместе. Жители Уфы Гимади и Венера Искужины накануне отметили золотую свадьбу. Секрет счастья супруги видят в том, что за всю жизнь ни разу не ссорились и умели слышать друг друга. А занятие творчеством приносит больше гармонии в отношения.

За краски и кисть Венера Искужина снова взялась только три года назад. Теперь ведь времени много - дети выросли и обзавелись своими семьями. Стены квартиры украшают картины художницы. В основном это красочные пейзажи и натюрморты. Гимади Искужин всегда внимательно следит за работой супруги. Критиковать не хочет – все полотна ему по душе.

Но супруга говорит: главного в паре нет. Все решения всегда принимали вместе. Семейная жизнь началась более полувека назад. Познакомились, как и многие пары, в очереди в булочной. Гимади заметил симпатичную девушку, подошел. Оказалось, что работают на одном предприятии и живут в соседних домах. И день свадьбы оставил у них много воспоминаний.

Полвека вместе пролетели как один день. Он зарабатывал для семьи, она создавала уют. К слову, у Венеры Искужиной еще одно хобби – шить покрывала из лоскутов. Материалом выступают выставочные образцы тканей, которые женщина тщательно подбирает по гамме и текстуре. Так и жизнь их, как покрывало, постепенно ткалась, наполняя красками. И как стежок к стежку, Искужины прожили душа в душу. Венера ласково называла Гимади Медведем.