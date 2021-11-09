В Уфе началось строительство Центра детской онкологии и гематологии

Всегда чувствуешь чудовищную несправедливость, когда онкозаболеваниями болеют дети. Так, ежегодно только в нашей республике врачи выявляют около 130 случаев злокачественных новообразований у детей в возрасте до 17 лет. А всего под диспансерным наблюдением у нас в Башкортостане находится более 850 детей. Поэтому с первых дней на посту главы я считал, что нам в республике нужен свой центр детской онкологии и гематологии. Мы, конечно, можем отправлять пациентов за консультацией или на операцию в Москву, но дома, как говорится, и стены помогают. В этой связи мы сделали полный проект такого онкоцентра, добились федерального софинансирования и после долгих, но необходимых процедур мы вышли на площадку.

Радий Хабиров, Глава Башкирии