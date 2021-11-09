В Уфе началось строительство Центра детской онкологии и гематологии

Рядом с РДКБ в Уфе дан старт строительству Центра детской онкологии и гематологии. Об этом в своих соцсетях сообщил Радий Хабиров.
Согласно проекту, это будет 7-этажное здание, площадью 17 762 квадратных метров. В медучреждении будут организованы отделения трансплантации костного мозга на 6 коек, реанимации и интенсивной терапии на 7 коек, гематологии на 31 койку, онкологии на 31 койку, операционный блок с двумя послеоперационными койками, блок иммунологии на 10 коек, криохранилище со службой трансфузиологии, лаборатории, а также дневной стационар на 10 коек.
Фото: Страница Радия Хабирова.