В Уфе началось строительство Центра детской онкологии и гематологии

Рядом с РДКБ в Уфе дан старт строительству Центра детской онкологии и гематологии. Об этом в своих соцсетях сообщил Радий Хабиров.

Фото №1 - В Уфе началось строительство Центра детской онкологии и гематологии

Согласно проекту, это будет 7-этажное здание, площадью 17 762 квадратных метров. В медучреждении будут организованы отделения трансплантации костного мозга на 6 коек, реанимации и интенсивной терапии на 7 коек, гематологии на 31 койку, онкологии на 31 койку, операционный блок с двумя послеоперационными койками, блок иммунологии на 10 коек, криохранилище со службой трансфузиологии, лаборатории, а также дневной стационар на 10 коек.

Всегда чувствуешь чудовищную несправедливость, когда онкозаболеваниями болеют дети. Так, ежегодно только в нашей республике врачи выявляют около 130 случаев злокачественных новообразований у детей в возрасте до 17 лет. А всего под диспансерным наблюдением у нас в Башкортостане находится более 850 детей. Поэтому с первых дней на посту главы я считал, что нам в республике нужен свой центр детской онкологии и гематологии. Мы, конечно, можем отправлять пациентов за консультацией или на операцию в Москву, но дома, как говорится, и стены помогают. В этой связи мы сделали полный проект такого онкоцентра, добились федерального софинансирования и после долгих, но необходимых процедур мы вышли на площадку.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: Страница Радия Хабирова.

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