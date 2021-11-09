В Башкирии подросток нарвался на мошенников и лишился денег

Юноша передал реквизиты, но вскоре покупатель снова позвонил и пояснил, что деньги не переводятся и, якобы, для успешной операции нужно пройти по направленной ссылке и дать согласие на перевод, но для этого на карте продавца должны находиться не менее 9 тысяч рублей. Доверчивый молодой человек, заняв нужную сумму у родственника, положил их на свой счет и прошел по ссылке. После заполнения анкеты с указанием секретных данных карты, со счета пропали 9 тысяч рублей.

пресс-служба МВД РБ