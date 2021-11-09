В Башкирии подросток нарвался на мошенников и лишился денег
17-летний житель Нефтекамска в ходе продажи своего телефона лишился денег. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД РБ.
Подросток разместил объявление о продаже телефона на одном из сайтов и с ним сразу же связался «покупатель». В ходе телефонного разговора он попросил реквизиты банковской карты, чтобы перечислить деньги за телефон.
Юноша передал реквизиты, но вскоре покупатель снова позвонил и пояснил, что деньги не переводятся и, якобы, для успешной операции нужно пройти по направленной ссылке и дать согласие на перевод, но для этого на карте продавца должны находиться не менее 9 тысяч рублей. Доверчивый молодой человек, заняв нужную сумму у родственника, положил их на свой счет и прошел по ссылке. После заполнения анкеты с указанием секретных данных карты, со счета пропали 9 тысяч рублей.
пресс-служба МВД РБ
Следствием по факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится расследование.