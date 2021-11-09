В Башкирии суд оштрафовал женщину за экстремистские высказывания

Жительница Стерлибашевского района разместила в своей странице в соцсети "ВКонтакте" две публикации, которые содержали негативные высказывания, касающиеся национальной принадлежности. Местная прокуратура провела проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в мае текущего года. На женщину завели административное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".