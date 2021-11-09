Смертельным ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии заинтересовался Следком

Следком ходатайствует о передаче материалов проверки по факту ДТП, произошедшего накануне в Дюртюлинском районе Башкирии, в котором пострадали шесть человек и погибла девушка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, седьмого ноября, недалеко от села Москово - столкнулись встречные автомобили Lada Granta и Hyundai Greta. Водитель отечественной легковушки скончалась до приезда скорой помощи, водителя иномарки, а также пятерых пассажиров двух автомобилей, в том числе двоих 11 и 16-летних детей, госпитализировали с различными травмами.