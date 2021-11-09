В Башкирии заселиться в санатории можно будет только с сертификатом о вакцинации

С первого декабря заселение в дома отдыха, профилактории и санатории будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном заболевании. Об этом вчера, восьмого ноября, в ходе оперативного совещания сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Результаты ПЦР-тестов не принимаются с 27 октября. Чтобы не потерять путевку, нужно позаботиться об иммунизации заранее.
Напомним, что сейчас без сертификата о прививке или справки о перенесенном ковиде запрещен вход в торговые центры, библиотеки, фитнес-клубы, концертные залы, бассейны и другие общественные места. А на днях от общественников профсоюза поступило предложение ввести систему проверки QR-кодов и у пассажиров общественного транспорта.