В Башкирии заселиться в санатории можно будет только с сертификатом о вакцинации

Напомним, что сейчас без сертификата о прививке или справки о перенесенном ковиде запрещен вход в торговые центры, библиотеки, фитнес-клубы, концертные залы, бассейны и другие общественные места. А на днях от общественников профсоюза поступило предложение ввести систему проверки QR-кодов и у пассажиров общественного транспорта.