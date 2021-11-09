В Башкирии мужчина напал на пожилую женщину и выхватил телефон

Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что 79-летняя горожанка вышла из дома в магазин и по дороге решила позвонить дочери. В это время неизвестный вырвал из ее рук смартфон и побежал во двор. Однако вокруг было много очевидцев, которые стали кричать ему вслед, чтобы тот вернул похищенное. Видимо, услышав эти крики, обидчик вернулся, положил телефон на землю и попросил у пенсионерки 100 рублей. Женщина пожалела парня и дала ему наличные. После чего мужчина скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

пресс-служба МВД Башкирии