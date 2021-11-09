Житель Башкирии после телефонного разговора с «сотрудником банка» лишился сбережений

Несмотря на предупреждение о том, что никому нельзя передавать этот код, мужчина, не подозревая корыстных целей неизвестного, продиктовал его позвонившему. Впоследствии он получил уведомление о списании со счета всех имеющихся денежных средств.

пресс-служба МВД Башкирии