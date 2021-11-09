Житель Башкирии после телефонного разговора с «сотрудником банка» лишился сбережений
53-летний житель Нефтекамска обратился в полицию и рассказал, что попался на уловки мошенников лишился своих сбережений. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Заявителю позвонил лже-сотрудник банка и потребовал назвать поступившие на телефон коды под предлогом повышения лимита банковской карты.
Несмотря на предупреждение о том, что никому нельзя передавать этот код, мужчина, не подозревая корыстных целей неизвестного, продиктовал его позвонившему. Впоследствии он получил уведомление о списании со счета всех имеющихся денежных средств.
пресс-служба МВД Башкирии
Сейчас оперативники выяснят детали случившегося, а также устанавливают личность преступника.
Уважаемые граждане! Убедительно просим не поддерживать разговор по телефону с неизвестными, которые просят назвать коды или оформить кредит и перечислить на продиктованные счета.