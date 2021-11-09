Пятилетняя девочка из Уфы нуждается в помощи неравнодушных людей

5-летняя девочка Маша из Уфы нуждается в помощи - у нее с рождения эпилепсия и поражение мозга. Ее мама Ригина Аленичева рассказала изданию ГорОбзор.ру, что девочка родилась в срок, однако роды были сложными.

Она желанный, долгожданный ребенок. Роды были тяжелыми – крупный плод, дочку выдавливали из меня. Сразу после родов Маша перестала дышать, это продолжалось целых семь минут. Мы понимали, что у асфиксии могут быть последствия, но даже не представляли, насколько тяжелые. Ригина Аленичева, мама Маши

Семья Аленичевых переехала из Уфы в Санкт-Петербург два года назад ради дочери. Раньше родителям Маши приходилось постоянно ездить на реабилитацию.

Она уже делает успехи, начала ходить, стала лучше развиваться. Наш реабилитолог дает положительные прогнозы – говорит, что ходить Маша будет, у нее есть способности. Ригина Аленичева, мама Маши

Сейчас у семьи нет поддержки от благотворительных фондов. Мама Маши рассказала, что в настоящее время в фондах большое количество заявок, и по этой причине они не могут взять новых подопечных. Кроме того, Ригина совмещает лечение дочери с воспитанием новорожденного малыша.

Семья Аленичевых решила обратиться к неравнодушным людям: для нужного курса реабилитации необходимо собрать 643800 рублей.

Если вы хотите помочь Маше, средства можно направить по этим реквизитам:

Сбербанк 4276060022396330 (Ригина Ринатовна Аленичева)

Тинькофф 5536 9138 6440 4401

Яндекс 410015851462981