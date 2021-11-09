Пятилетняя девочка из Уфы нуждается в помощи неравнодушных людей

5-летняя девочка Маша из Уфы нуждается в помощи - у нее с рождения эпилепсия и поражение мозга. Ее мама Ригина Аленичева рассказала изданию ГорОбзор.ру, что девочка родилась в срок, однако роды были сложными.
Семья Аленичевых переехала из Уфы в Санкт-Петербург два года назад ради дочери. Раньше родителям Маши приходилось постоянно ездить на реабилитацию.
Сейчас у семьи нет поддержки от благотворительных фондов. Мама Маши рассказала, что в настоящее время в фондах большое количество заявок, и по этой причине они не могут взять новых подопечных. Кроме того, Ригина совмещает лечение дочери с воспитанием новорожденного малыша.
Семья Аленичевых решила обратиться к неравнодушным людям: для нужного курса реабилитации необходимо собрать 643800 рублей.
Если вы хотите помочь Маше, средства можно направить по этим реквизитам:
Сбербанк 4276060022396330 (Ригина Ринатовна Аленичева)
Тинькофф 5536 9138 6440 4401
Яндекс 410015851462981
PayPal [email protected]
Все реквизиты оформлены на маму Маши – Ригину Ренатовну Аленичеву. Все подтверждающие документы имеются в распоряжении редакции, также вы можете ознакомиться с ними на странице Ригины в соцсетях.