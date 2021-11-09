В Башкирии осудили экс-сотрудника ФСИН, который проносил телефоны и наркотики для заключенных

В Салавате суд вынес приговор 24-летнему экс-сотруднику ФСИН, который проносил на территорию колони некурительные табачные изделия, наркотики и телефоны. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР Башкирии.
Отдел безопасности колонии задержал подсудимого при попытке пронести наркотики на территорию колонии в январе текущего года. В ходе проверки были выявлены и другие преступные факты.
Свою вину подсудимый отрицать не стал. Его уволили со службы по отрицательным мотивам.
Суд приговорил экс-сотрудника ФСИН к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также оштрафовал на 150 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.