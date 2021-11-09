В Башкирии осудили экс-сотрудника ФСИН, который проносил телефоны и наркотики для заключенных

Как установлено следствием и судом, сотрудник исправительного учреждения в период с октября 2020 по январь 2021 года получал взятки от отбывающего наказание осужденного за то что приобретал в неслужебное время и впоследствии проносил на территорию колонии мобильные телефоны, наркотические средства и некурительное табачное изделие насвай, где потом передавал их взяткодателю. Сумма взятки варьировалась от 2,5 до 15 тыс. рублей, в зависимости от стоимости проносимого товара. Всего за указанный период подсудимый получил 34 тыс. рублей.

пресс-служба СУ СКР Башкирии