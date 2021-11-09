В Башкирии мужчина ударил свою жену ножом из-за угрозы развода

По предварительной версии, потерпевшая приехала в гости к приятельнице. Туда же потом заехал муж гостьи. В ходе распития спиртных напитков между супругами возникла ссора. Причиной стало заявление женщины о том, что она решила с ним развестись. Пьяный скандал едва не закончился смертельной трагедией: мужчина ударил супругу кухонным ножом, а потом просто ушел. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы на одной из улиц города.

пресс-служба МВД Башкирии