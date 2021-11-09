В Уфе стартовал городской конкурс «Уфа туристическая»

В Уфе стартовал конкурс «Уфа туристическая». Он проходит в целях поиска интересных идей экскурсионных программ, популяризации профессии экскурсовода, а также привлечения внимания к культуре и истории башкирской столицы. Принять участие в конкурсе могут экскурсоводы, любители, а также студенты.