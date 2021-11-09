В Уфе стартовал городской конкурс «Уфа туристическая»

В Уфе стартовал конкурс «Уфа туристическая». Он проходит в целях поиска интересных идей экскурсионных программ, популяризации профессии экскурсовода, а также привлечения внимания к культуре и истории башкирской столицы. Принять участие в конкурсе могут экскурсоводы, любители, а также студенты.
Данный конкурс проходит в два этапа: первый - презентация авторского экскурсионного маршрута, второй – демонстрация элемента экскурсии по заданной теме.
Конкурсные работы могут иметь следующую тематическую направленность: «Уфа готовится к юбилею» или «450-летие основания города Уфы»; «Уфа – театральная»; «Уфа – музыкальная»; «Уфа – ведущая конгрессная площадка России»; «Уфа – площадка для творчества»; «Уфа – спортивная»; «Уфа – многоконфессиональная»; «Промышленная Уфа»; «Уфа - гастрономическая»; «Самый зеленый город – миллионник»; «Писатели и поэты столицы»; «Довлатов и Уфа»; «Герой России – наш земляк Минигали Шаймуратов!»; «Уфа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»; «Мифы и легенды Уфы»; «Фонтаны Уфы»; «Новая набережная Уфы»; «Вспомним старую Уфу».
Заявки на участие необходимо направить в Центр «Меридиан» по адресу: г.Уфа, ул. Менделеева, 213, тел. (347) 246-92-32, 241-42-84, e-mail: [email protected] до 18 ноября 2021 года.
Итоги конкурса подведут в декабре 2021 года. С положением можно ознакомиться здесь.
Фото: Администрация Уфы.