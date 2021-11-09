В Башкирии мужчину будут судить за убийство 13-летней давности

В Башкирии за убийство 13-летней давности будут судить 54-летнего жителя Мелеуза. В настоящее время он находится под стражей. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома РБ.
Все произошло 15 сентября 2008 года - на территории СНТ был обнаружен труп 54-летнего мужчины признаками насильственной смерти. На тот момент убийцу найти не удалось.
По версии следствия, в сентябре 2008 года сожители распивали спиртные напитки в гостях у потерпевшего. Когда женщина осталась в доме наедине с потерпевшим, последний стал оказывать ей знаки внимания. В это время зашел обвиняемый и, увидев происходящее, пригласил потерпевшего на улицу выяснить отношения. Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый, взяв деревянный штакетник от забора, нанес им множественные удары по голове потерпевшему, от которых мужчина скончался. Женщина длительное время хранила молчание, опасаясь расправы со стороны сожителя.
Свою вину обвиняемый признал. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении у прокурора, в скором времени его направят в суд.
Фото: СУ СКР РБ.