В Башкирии мужчину будут судить за убийство 13-летней давности

В Башкирии за убийство 13-летней давности будут судить 54-летнего жителя Мелеуза. В настоящее время он находится под стражей. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома РБ.

Фото №1 - В Башкирии мужчину будут судить за убийство 13-летней давности

Все произошло 15 сентября 2008 года - на территории СНТ был обнаружен труп 54-летнего мужчины признаками насильственной смерти. На тот момент убийцу найти не удалось.

В 2021 году в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет следователями и следователями-криминалистами повторно проанализированы материалы уголовного дела, по изъятым предметам назначены современные экспертные исследования, вновь допрошены знакомые и родственники потерпевшего. Во время допросов внимание следователей привлекла женщина, которая на допросе стала заметно нервничать. Было проверено ее алиби, установлено, что в период, относящийся к убийству потерпевшего, женщина сожительствовала с его знакомым. В ходе ее повторного допроса, благодаря установленному психологическому контакту, женщина рассказала следователю, что ее, теперь уже бывший сожитель убил потерпевшего в ходе ссоры. В дальнейшем были собраны дополнительные доказательства причастности обвиняемого, под давлением которых он сознался в содеянном.

пресс-служба СУ СКР Башкирии

По версии следствия, в сентябре 2008 года сожители распивали спиртные напитки в гостях у потерпевшего. Когда женщина осталась в доме наедине с потерпевшим, последний стал оказывать ей знаки внимания. В это время зашел обвиняемый и, увидев происходящее, пригласил потерпевшего на улицу выяснить отношения. Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый, взяв деревянный штакетник от забора, нанес им множественные удары по голове потерпевшему, от которых мужчина скончался. Женщина длительное время хранила молчание, опасаясь расправы со стороны сожителя.

Свою вину обвиняемый признал. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении у прокурора, в скором времени его направят в суд.

Фото: СУ СКР РБ.

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