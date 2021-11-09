В Башкирии мужчину будут судить за убийство 13-летней давности

В 2021 году в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет следователями и следователями-криминалистами повторно проанализированы материалы уголовного дела, по изъятым предметам назначены современные экспертные исследования, вновь допрошены знакомые и родственники потерпевшего. Во время допросов внимание следователей привлекла женщина, которая на допросе стала заметно нервничать. Было проверено ее алиби, установлено, что в период, относящийся к убийству потерпевшего, женщина сожительствовала с его знакомым. В ходе ее повторного допроса, благодаря установленному психологическому контакту, женщина рассказала следователю, что ее, теперь уже бывший сожитель убил потерпевшего в ходе ссоры. В дальнейшем были собраны дополнительные доказательства причастности обвиняемого, под давлением которых он сознался в содеянном.

пресс-служба СУ СКР Башкирии