Зариф Хилажев из Башкирии, выживший в «учалинской бойне», прочел никах с новой возлюбленной

Житель башкирского города Учалы Зариф Хилажев, выживший в бойне в январе 2019 года, которую устроил его сосед, оправился после потери супруги. На днях он прочел никах со своей новой возлюбленной Ириной Халиковой - девушка является солисткой нефтекамской филармонии.
Зариф Хилажев поделился радостными фотографиями в своих социальных сетях, трогательно подписав их «С нашим днем, дорогая Ирина». Подписчики поздравили молодоженов и пожелали им любви и счастья.
Напомним, трагедия произошла ночь на 13 января 2019 года в Учалах. Местный житель из ревности попытался убить свою жену, она бросилась за помощью к соседям. Ревнивец с ружьем побежал за ней, застрелил в упор сначала мать двоих детей, потом тяжело ранил ее супруга. После убийца расправился с участковым, застрелил жену и свел счеты с жизнью.