Зариф Хилажев из Башкирии, выживший в «учалинской бойне», прочел никах с новой возлюбленной

Напомним, трагедия произошла ночь на 13 января 2019 года в Учалах. Местный житель из ревности попытался убить свою жену, она бросилась за помощью к соседям. Ревнивец с ружьем побежал за ней, застрелил в упор сначала мать двоих детей, потом тяжело ранил ее супруга. После убийца расправился с участковым, застрелил жену и свел счеты с жизнью.