Мэр Уфы прокомментировал возможное введение QR-кодов в транспорте

Власти Уфы рассмотрят предложение по введению QR-кодов о вакцинации в общественном транспорте. Об этом стало известно сегодня, 9 ноября, на совещании в администрации столицы.

Напомним, республиканская организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта выступила с предложением ввести систему QR-кодов и в общественном транспорте. Это поможет избежать угрозы распространения коронавируса.

Мэр Уфы Сергей Греков сообщил, что данный вопрос будет рассмотрен в течение недели. Своё решение власти города озвучат на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.