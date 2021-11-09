В Уфе в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса заработает предварительная запись
В Уфе в некоторых пунктах вакцинации наблюдаются очереди. Об этом сегодня, девятого ноября, на оперативном совещании сообщил мэр города Сергей Греков.
Сити-менеджер подчеркнул, что некоторые уфимцы просят организовать вакцинацию по записи. Данную ситуацию проанализировали в мэрии Уфы.
У нас есть ряд мобильных пунктов вакцинации в ТЦ, где можно организовать дополнительно по записи вакцинацию отдельным потоком. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привиты 76% уфимцев, вторым компонентом – 61%. Каждый второй уфимец старше 60 лет привит первым компонентом. Среди работающих процент вакцинации составляет почти 79%. Но есть ряд отраслей, где процент вакцинации ниже, чем в среднем по городу и республике, например, среди «отстающих» уфимский комбинат хлебопродуктов. Мы руководителей предприятий пригласили на «обратную связь».
Альфира Бакиева, управляющий делами администрации Уфы
Она подчеркнула, что на прививку от COVID-19 можно будет записаться уже 10 ноября в двух пунктах вакцинации.