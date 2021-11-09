В Уфе в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса заработает предварительная запись

У нас есть ряд мобильных пунктов вакцинации в ТЦ, где можно организовать дополнительно по записи вакцинацию отдельным потоком. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привиты 76% уфимцев, вторым компонентом – 61%. Каждый второй уфимец старше 60 лет привит первым компонентом. Среди работающих процент вакцинации составляет почти 79%. Но есть ряд отраслей, где процент вакцинации ниже, чем в среднем по городу и республике, например, среди «отстающих» уфимский комбинат хлебопродуктов. Мы руководителей предприятий пригласили на «обратную связь».

Альфира Бакиева, управляющий делами администрации Уфы