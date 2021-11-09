Госдума России предложила освободить ветеранов от оплаты коммунальных услуг

Ветеранов Великой Отечественной войны хотят полностью освободить от оплаты коммунальных услуг. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект уже составлен и направлен на отзыв в Правительство России. Издание «Известия» сообщает, что такая льгота будет распространена на 100 тысяч человек. Расходы федерального бюджета могут составить 1,15 млрд рублей.