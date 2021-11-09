Госдума России предложила освободить ветеранов от оплаты коммунальных услуг

Ветеранов Великой Отечественной войны хотят полностью освободить от оплаты коммунальных услуг. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Фото №1 - Госдума России предложила освободить ветеранов от оплаты коммунальных услуг

Законопроект уже составлен и направлен на отзыв в Правительство России. Издание «Известия» сообщает, что такая льгота будет распространена на 100 тысяч человек. Расходы федерального бюджета могут составить 1,15 млрд рублей.

На данный момент ветераны Великой Отечественной войны освобождены только от половины стоимости услуг ЖКХ.

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