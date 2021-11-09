Насильнику, который убивал пенсионерок в Башкирии, предъявили обвинение

Серийному маньяку из Татарстана Радику Т. предъявили обвинение. 38-летний мужчина подозревается в изнасилованиях и убийствах пенсионерок из разных городов Поволжья, Урала и Центрального федерального округа.

По предварительным данным, жертвами маньяка стали пенсионерки из Уфы, Перми, Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, Кирова, Ижевска, Иваново и Челябинска. Известно, что мужчина наводил о женщинах справки, караулил у подъезда, а после под видом социального работника или сотрудника ЖКХ проникал в квартиры несчастных. Там обвиняемый насиловал пенсионерок и душил.

Издание «МК» сообщает, что в Башкирии в период с 24 по 28 сентября 2012 года маньяк убил трёх пенсионерок. Всех он задушил поясом от халата. В других обстоятельствах мужчина использовал фартуки, венки, провода от утюга.

Жертв выбирал случайно. Кого у подъезда встречал, кого возле магазина. Потом до дома провожал. Иногда они звали сами, иногда напрашивался к ним. Представлялся сотрудником управляющей компании или чистильщиком вентиляционной шахты. А дальше накидывал провод со стороны спины — и все. Держал до тех пор, пока не уснет, не подохнет. Радик Т.

Подозреваемого в многочисленных преступлениях задержали только в декабре 2020 года благодаря удачной генетической экспертизе. Сам обвиняемый признался в 25 случаях убийства. По словам задержанного, на преступления его толкнули голод и жизнь на улице, однако, по мнению психологов, мужчина получал удовольствие от самого факта убийства.