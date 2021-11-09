В Башкирии из горящей многоэтажки эвакуировали 10 человек

Из зоны воздействия опасных факторов сотрудниками МЧС России спасено 10 человек, из них 3 детей, еще 12 человек эвакуированы по лестничным маршам. В результате пожара повреждено домашнее имущество в комнате 3-х комнатной квартиры на площади 2 кв.м. Открытое горение оперативно ликвидировано в 00:31.

пресс-служба МЧС Башкирии