В Башкирии из горящей многоэтажки эвакуировали 10 человек

Сегодня ночью, девятого ноября, в Октябрьском произошел пожар в многоэтажном доме по адресу: 35 мкр, 9а. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 0:20, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии из горящей многоэтажки эвакуировали 10 человек

На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. Возгорание произошло в квартире на девятом этаже.

Пожарные вскрыли дверь и обнаружили в квартире 56-летнего мужчину. Его доставили в городскую больницу с острым отравлением продуктами горения.

Из зоны воздействия опасных факторов сотрудниками МЧС России спасено 10 человек, из них 3 детей, еще 12 человек эвакуированы по лестничным маршам. В результате пожара повреждено домашнее имущество в комнате 3-х комнатной квартиры на площади 2 кв.м. Открытое горение оперативно ликвидировано в 00:31. 

пресс-служба МЧС Башкирии

В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает обстоятельства пожара.

Фото: МЧС РБ.

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