В Башкирии из горящей многоэтажки эвакуировали 10 человек

Сегодня ночью, девятого ноября, в Октябрьском произошел пожар в многоэтажном доме по адресу: 35 мкр, 9а. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 0:20, сообщили в пресс-службе ведомства.
На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. Возгорание произошло в квартире на девятом этаже.
Пожарные вскрыли дверь и обнаружили в квартире 56-летнего мужчину. Его доставили в городскую больницу с острым отравлением продуктами горения.
В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает обстоятельства пожара.
Фото: МЧС РБ.