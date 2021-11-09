Жительница Уфы украла крупную сумму денег у невнимательного покупателя
42-летний уфимец обратился в полицию и рассказал, что у него пропали деньги, когда он был в магазине. Сумма ущерба составила свыше четырех тысяч рублей.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Потерпевший рассказал стражам порядка, что в этот день он находился в торговом центре. Совершал покупки и вроде бы ничего подозрительного не замечал. Однако спустя некоторое время он обнаружил, что у него пропали деньги и немедленно обратился в полицию. Полицейские, изучив камеры видеонаблюдения, установили, что к краже причастна женщина. Потерпевший, совершив покупку, забыл полученную сдачу на кассе, чем и воспользовалась посетительница магазина.
пресс-служба МВД РБ
Полицейские задержали подозреваемую и доставили ее в отделение полиции. Ею оказалась 58-летняя уфимка. В содеянном женщина раскаялась.
Подозреваемая вернула украденное. На нее завели уголовное дело по статье "Кража".