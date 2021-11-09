В Башкирии в ходе капремонта отремонтировали фасады 70 многоэтажек

В Башкортостане в этом году в более 70 многоэтажках отремонтировали фасады. Во многих домах также утеплили наружные стены. Все работы проводят в рамках программы капремонта, причем жители сами могут подать необходимые документы.

Дом незначительно прибавил в весе. Но это только на пользу, в один голос констатируют строители и жильцы. В этом году здесь был проведен капитальный ремонт с утеплением. Стены стали толще за счет дополнительного материала, который должен помочь сократить теплопотери.

Конечно, самое главное – внешнее преображение. Разве теперь скажешь, что это дом 60-х годов постройки. Егор Шумков, начальник производственно-технического отдела подрядной организации

Для наглядности достаточно взглянуть на соседние дома. До капремонта отремонтированный дом выглядел как один из них. Теперь же он выгодно отличается и смотрится практически как новый.

До ремонта кто-то из жильцов жаловался на плесень, а некоторые и на промерзание стен. Василий Прохоров, старший по дому, был одним из инициаторов капремонта. Мужчина лично собирал необходимые документы.

Мы запросили протокол собрания на капитальный ремонт в управляющей компании, организовали собрание жильцов, приходилось по каждой квартире ходить и собирать подписи. Василий Прохоров, житель дома №115 по ул. Интернациональной

Главный вопрос упирается в финансы. Важно, чтобы на общедомовом счету было достаточно средств. Предельная стоимость фасадного ремонта за квадратный метр – около 5 тысяч рублей. Можно и без утепления, в этом случае будет почти в два раза дешевле. Нередко решение о конкретном виде работ принимают специалисты.

Мы проводим независимое тепловизионное обследование дома. Если присутствуют потери тепла наружных стен, данные дом ставится в программу капремонта с утеплением. Если потерь тепла нет, дом ставится на ремонт фасада уже без утепления. Дмитрий Ровинский, ведущий инженер отдела капитального ремонта УЖХ Орджоникидзевского района Г. Уфы

Ремонт фасада может проводиться параллельно с другими видами работ, например, обновлением кровли или подъездов. Правда, в вопросе внешнего облика здания простор для фантазии жильцов органичен. То, как будет выглядеть дом, решают специалисты из отдела дизайна. Важно, чтобы строение вписывалось в общую цветовую гамму улицы.

В текущем году в рамках программы капитального ремонта общедомового имущества выполнен ремонт 24 фасадов и утеплено 49 фасадов. Утепление – один из самых дорогих видов работ, но один из самых энергоэффективных. Жителям теплее гораздо и отопления расходуется меньше. Олег Койда, начальник информационного отдела Фонда капитального ремонта Республики Башкортостан