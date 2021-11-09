В Башкирии в ходе капремонта отремонтировали фасады 70 многоэтажек

В Башкортостане в этом году в более 70 многоэтажках отремонтировали фасады. Во многих домах также утеплили наружные стены. Все работы проводят в рамках программы капремонта, причем жители сами могут подать необходимые документы.
Дом незначительно прибавил в весе. Но это только на пользу, в один голос констатируют строители и жильцы. В этом году здесь был проведен капитальный ремонт с утеплением. Стены стали толще за счет дополнительного материала, который должен помочь сократить теплопотери.
Для наглядности достаточно взглянуть на соседние дома. До капремонта отремонтированный дом выглядел как один из них. Теперь же он выгодно отличается и смотрится практически как новый.
До ремонта кто-то из жильцов жаловался на плесень, а некоторые и на промерзание стен. Василий Прохоров, старший по дому, был одним из инициаторов капремонта. Мужчина лично собирал необходимые документы.
Главный вопрос упирается в финансы. Важно, чтобы на общедомовом счету было достаточно средств. Предельная стоимость фасадного ремонта за квадратный метр – около 5 тысяч рублей. Можно и без утепления, в этом случае будет почти в два раза дешевле. Нередко решение о конкретном виде работ принимают специалисты.
Ремонт фасада может проводиться параллельно с другими видами работ, например, обновлением кровли или подъездов. Правда, в вопросе внешнего облика здания простор для фантазии жильцов органичен. То, как будет выглядеть дом, решают специалисты из отдела дизайна. Важно, чтобы строение вписывалось в общую цветовую гамму улицы.
На ремонт фасада этой пятиэтажки затратили почти 8 миллионов рублей. Впрочем, специалисты подчеркивают, что в каждом конкретном случае смета индивидуальна. Самое главное, что после такого обновления преображается облик не только домов, но и города.