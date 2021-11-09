В районе Башкирии сдали в эксплуатацию новую дорогу

Новую дорогу сдали в эксплуатацию в Балтачевском районе. Отремонтированный подъездной путь к деревне Староянбаево составляет почти три километра. Кроме того, здесь появилась полноценная инфраструктура: остановка, освещение и тротуары. Стоимость проекта – 106 миллионов рублей.
Прежде всего дорога нужна была для подвоза детей в школу в соседнюю деревню. Проблемы старое изношенное полотно доставляло и местному крупному фермеру. Ремонт сделали в рамках программы развития транспортной системы Башкортостана.