В районе Башкирии сдали в эксплуатацию новую дорогу

Новую дорогу сдали в эксплуатацию в Балтачевском районе. Отремонтированный подъездной путь к деревне Староянбаево составляет почти три километра. Кроме того, здесь появилась полноценная инфраструктура: остановка, освещение и тротуары. Стоимость проекта – 106 миллионов рублей.