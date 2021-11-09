Турист из Башкирии лежит в коме в Турции

Дмитрий Япрынцев из Стерлитамака больше месяца находится в Турции в коме. Мужчина был в Кемере на отдыхе вместе с женой, как вдруг внезапно ему стало плохо.
На фото слева - жизнерадостный мужчина, который проводит отпуск со своей семьей, а уже справа - измотанный тяжелой болезнью человек. Журналисты bash.news пообщались с Ольгой Япрынцевой, супругой Дмитрия, и выяснили подробности этой истории.
В очередной отпуск семья Япрынцевых поехала в Турцию. Они планировали отдохнуть за границей 8 дней. На пятый день у Дмитрия внезапно начался кашель.
То, что происходило дальше, Ольга запомнила на всю жизнь. По дороге в больницу из аэропорта Антальи Дмитрию трижды запускали сердце: последняя попытка оказалась удачной. Мужчину госпитализировали в “красную” зону.
В страховой компании Ольге сказали, что ее супруг сейчас в надежных руках, а так как попасть к нему в ковидный блок госпиталя нереально, то предложили ей отправиться домой. Несколько дней все было в норме: мужчина слал Ольге больничные селфи, рассказывал о своем состоянии.
С диагнозом мужа тоже возникли проблемы. По словам Ольги, сначала Дмитрию поставили вирусную двустороннюю пневмонию с отеком легких и ковид никто не признавал, а теперь говорят, что всему виной все-таки коронавирус. 2 ноября мужчине сделали операцию на легкое.
Местные врачи отмечают, что транспортировать Дмитрия в Россию теоретически возможно, но на практике никто из реаниматологов не хочет брать на себя такую ответственность. По приблизительным расчетам место в самолете с необходимыми приборами и присутствием узких специалистов обойдется примерно в 280 тысяч рублей. А как будет выглядеть финальная стоимость - неизвестно. Так или иначе, даже такой суммы на руках у Ольги сейчас нет.
На данный момент у женщины есть несколько вариантов, как перевезти Дмитрия в Россию. И каждый из вариантов ей не подходит: либо продать недвижимость, либо взять в долг.
Ольга Япрынцева тем временем не отчаивается и надеется, что в скором времени ей удастся найти способ, как вернуть своего мужа на Родину.
Редакция bash.news будет следить за развитием событий.