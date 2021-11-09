Эксперты Башкирии рассказали о ходе переписи населения в республике

В Башкирии, как и по всей России, с 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. Республика вошла в топ-10 регионов по вовлечению населения в перепись. В частности, по последним данным, в Башкирии уже 3,9 млн человек приняли участие в переписи. Эксперты прокомментировали столь высокие результаты.

Андрей Гайфуллин, заведующий кафедрой социологии и работы с молодежью БашГУ, кандидат социологических наук, отметил, что перенос сроков переписи только поспособствовал отработке организационных моментов в условиях пандемии коронавируса. Эксперт отметил, что Башкирия ответственно и добросовестно подошла к цифровому формату переписи. Очень важно по результатам исследования получить точные и объективные данные. Переписчики прошли специальное обучение работе с электронными планшетами.

Председатель Общественного совета при Госкомитете РБ по туризму Салават Гареев отметил, что положительная динамика переписи в республике связана с ответственностью жителей Башкирии. Они очень дружелюбно относятся к переписчикам и готовы ответить на все вопросы переписи.