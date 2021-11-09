На жителях Уфы испытают китайскую вакцину от коронавируса

В России активно продолжаются мероприятия по вакцинации населения от коронавируса. Министерство здравоохранения РФ разрешило проведение испытаний китайской вакцины V-01. Её разработала компания Livzon Mabpharm Inc.

В исследованиях примут участие 5500 добровольцев старше 18 лет. Как сообщают «Ведомости», испытания вакцины пройдут в 19 медицинских центрах таких городов, как Уфа, Санкт-Петербург, Москва, Энгельс в Саратовской области, Калининград, Пятигорск и Ярославль.