Жители Уфы попросили вернуть советское кафе «Снежинка»

Жители Уфы попросили вернуть советское кафе-мороженое «Снежинка» на месте разрушающегося «А-Кафе». Своё обращение неравнодушные горожане опубликовали на портале Электронной приёмной органов власти.

Уфимца попросили не допустить застройку освободившегося места многоэтажными жилыми домами. Горожане отмечают, что поблизости нет необходимой инфраструктуры для новых жильцов.