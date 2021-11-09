Жители Уфы попросили вернуть советское кафе «Снежинка»

Жители Уфы попросили вернуть советское кафе-мороженое «Снежинка» на месте разрушающегося «А-Кафе». Своё обращение неравнодушные горожане опубликовали на портале Электронной приёмной органов власти.
Уфимца попросили не допустить застройку освободившегося места многоэтажными жилыми домами. Горожане отмечают, что поблизости нет необходимой инфраструктуры для новых жильцов.
Зато вместо скандального «А-Кафе» уфимцы просят вернуть кафе «Снежинка». В советские годы заведение очень любили местные жители. Там подавали натуральное мороженое.
Фото: соцсети.