Панорамы городов Башкирии впервые появились на Яндекс.Картах

Панорамы пяти городов Башкирии впервые появились в Яндекс.Картах. Теперь любой желающий может полюбоваться красотами Мелеуза, Кумертау, Белорецка, Сибая и Учалов.
Сергей Филин, руководитель группы публикации спутников и панорам компании, рассказал изданию ГорОбзор.ру, что снимки городов Башкирии удалось сделать с помощью специального оборудования из Екатеринбурга.
Панорамы городов-миллионников обновляются в Яндекс.Картах раз в три года. Так, снимки Уфы обновились в прошлом году. Менее крупные города фотографируют раз в четыре-пять лет. Съёмки Стерлитамака, Салавата и Ишимбая, например, были проведены в 2017 году.
Панарамомобиль передвигался по Башкирии с конца мая до конца июля. За это время он охватил 823 километра дорог и сделал 104 тысячи фотографий, из которых вышло 26 тысяч панорам – они уже доступны в сервисе Яндекса.
На панорамах, которые были опубликованы впервые, можно увидеть общественно значимые здания и местные достопримечательности: меловую гору Торатау, Дом культуры в Кумертау, водонапорную башню в Белорецке и мечеть в Учалах.
Всего в Яндекс.Картах зафиксировано 83 региона России из 85. Служба планирует и дальше регулярно обновлять панорамы и снимать новые населенные пункты.