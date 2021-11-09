Панорамы городов Башкирии впервые появились на Яндекс.Картах

Съемки выполняются с помощью панорамомобиля – это автомобиль, на крыше которого с помощью штатива установлены четыре камеры. Они и обеспечивают панорамный обзор. В Башкирии съемки выполнил региональный оператор из Екатеринбурга.

Панорамы городов-миллионников обновляются в Яндекс.Картах раз в три года. Так, снимки Уфы обновились в прошлом году. Менее крупные города фотографируют раз в четыре-пять лет. Съёмки Стерлитамака, Салавата и Ишимбая, например, были проведены в 2017 году.