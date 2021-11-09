В Башкирии спасают замерзающих лебедей

В Бирском районе идет операция спасения замерзающих лебедей. На озере Ширень столкнулась с холодом лебединая семья: двое взрослых и четыре детёныша.

ЦУР Башкортостана сообщает, что о замерзающих птицах рассказали обеспокоенные местные жители. Их просьбу спасти лебедей передали в администрацию района, а после к озеру прибыли сотрудники территориального комитета Минэкологии республики и Бирской ветстанции.

Пока озеро не сковано льдом, лебединой семье ничего не угрожает. Правда у птиц есть всего неделя, чтобы покинуть место обитания. Специалисты готовы прийти на помощь лебедям: если за неделю они не успеют улететь, птиц направят на передержку.