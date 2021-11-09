В Уфимском районе благодаря проекту «Атайсал» появится новая спортивная площадка

Проблема с отсутствием островков детского отдыха практически решена. В деревне Суровка Уфимского района завершается строительство игровой и спортивной площадок. Один из объектов возводится в рамках проекта «Атайсал».
Его замысел заключается в поиске людей, неравнодушных к жизни родных деревень и городов, для реализации благотворительных программ и проектов.
К строительству спортивной площадки в Суровке подключились сразу четыре предпринимателя. Одним из самых активных является руководитель одного из местных предприятий и депутат райсовета Марат Усманов.
Еще недавно здесь был овраг. Территорию очистили от мусора и засыпали грунтом. В итоге на выровненной поверхности в рамках «Атайсал» построили детскую спортивную площадку. А прямо рядом с ней уже по другому проекту «Реальные дела» для самых маленьких оборудовали детскую игровую площадку. Особое внимание уделили безопасности.