В Уфимском районе благодаря проекту «Атайсал» появится новая спортивная площадка

Проблема с отсутствием островков детского отдыха практически решена. В деревне Суровка Уфимского района завершается строительство игровой и спортивной площадок. Один из объектов возводится в рамках проекта «Атайсал».

Его замысел заключается в поиске людей, неравнодушных к жизни родных деревень и городов, для реализации благотворительных программ и проектов.

К строительству спортивной площадки в Суровке подключились сразу четыре предпринимателя. Одним из самых активных является руководитель одного из местных предприятий и депутат райсовета Марат Усманов.