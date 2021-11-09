Акушер из Башкирии: «Эффективный способ защитить здоровье беременной — это вакцинация»

Эпидемиологическая обстановка в Башкирии из-за коронавируса всё ещё остаётся напряженной. В республике продолжаются мероприятия по вакцинации населения.

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Всё чаще эксперты фиксируют случаи заболевания коронавирусом беременных. Будущим матерям рекомендуют соблюдать меры предосторожности, а также пройти вакцинацию. Министерство здравоохранения России сообщила, что отечественная вакцина «Спутник V» безопасна для беременных.

Заведующая женской консультацией уфимского Роддома №3, акушер-гинеколог Флера Ташбулатова сообщила изданию ИА «Башинформ», что часто беременные женщины переносят болезнь тяжело. Особенно те, у кого диагностированы другие хронические заболевания.

Наиболее эффективный способ защитить здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка от COVID-19 — это вакцинация. Правильнее всего вакцинироваться на этапе планирования беременности. Тем, кто не успел это сделать, рекомендуется привиться после 22-й недели беременности. Именно к этому сроку завершается процесс формирования органов будущего малыша.

Флера Ташбулатова, заведующая женской консультацией уфимского Роддома №3, акушер-гинеколог
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