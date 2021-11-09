Акушер из Башкирии: «Эффективный способ защитить здоровье беременной — это вакцинация»

Наиболее эффективный способ защитить здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка от COVID-19 — это вакцинация. Правильнее всего вакцинироваться на этапе планирования беременности. Тем, кто не успел это сделать, рекомендуется привиться после 22-й недели беременности. Именно к этому сроку завершается процесс формирования органов будущего малыша.

Флера Ташбулатова, заведующая женской консультацией уфимского Роддома №3, акушер-гинеколог