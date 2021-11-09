Акушер из Башкирии: «Эффективный способ защитить здоровье беременной — это вакцинация»

Эпидемиологическая обстановка в Башкирии из-за коронавируса всё ещё остаётся напряженной. В республике продолжаются мероприятия по вакцинации населения.
Всё чаще эксперты фиксируют случаи заболевания коронавирусом беременных. Будущим матерям рекомендуют соблюдать меры предосторожности, а также пройти вакцинацию. Министерство здравоохранения России сообщила, что отечественная вакцина «Спутник V» безопасна для беременных.
Заведующая женской консультацией уфимского Роддома №3, акушер-гинеколог Флера Ташбулатова сообщила изданию ИА «Башинформ», что часто беременные женщины переносят болезнь тяжело. Особенно те, у кого диагностированы другие хронические заболевания.