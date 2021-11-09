Специалисты рассказали, как дрессируют собак в школах

Одной из основных задач, лежащих перед хозяином собаки, считается её дрессировка. Именно она помогает собаке с самого раннего возраста научиться понимать своего хозяина и реагировать на основные команды. От качества такой работы по дрессуре будет зависеть уровень взаимопонимания между питомцем и хозяином в будущем.

Основные методы дрессировки собак

Дрессированная собака всегда считается поводом гордости для своего хозяина. Кроме того, воспитанность собаки позволяет обеспечить безопасность как самого животного, так и окружающих. Учитывая то, что различные породы собак являются основой наличия у собаки тех или иных качеств и способностей, важно подобрать метод дрессировки для каждой собаки в отдельности. Именно правильно подобранная методика дрессировки позволит в полном объеме раскрыть природные таланты четвероногого друга.

Дрессировать собаку можно и самостоятельно. Однако в таком случае воспитательный и обучающий процесс окончится выполнением стандартного минимального набора команд. Но если Вы хотите, чтобы Ваш пес отличался на фоне остальных, лучше всего прибегнуть к помощи профессионального кинолога, услуги которых может предложить современная школа дрессировки собак.

В школах дрессировки может предлагаться разнообразный выбор методов обучения домашнего питомца:

1. Вкусопоощрительный метод, суть применения которого заключается в том, чтобы добиться от собаки усвоения необходимых навыков при помощи пищевой мотивации. Такой метод лучше всего применять к собакам, у которых наблюдается преобладание пищевой реакции. Самые лучшие результаты применения данного вида получают через 3-4 часа после приема пищи собакой. Преимуществом данного метода является быстрота обучения и налаженность контакта между собакой и кинологом.

2. Механический метод, суть которого заключается в механическом воздействии на собаку с целью побуждения её к правильным действиям. Такое воздействие может быть поощрительным (поглаживание, похлопывание) или же принудительным (нажатие рукой, рывок поводка). Данный метод лучше всего применять к собакам, которые уже находятся во взрослом возрасте и отличаются наличием устойчивой нервной системы. Особенностью данного метода является сохранение на долгое время полученных навыков и безотказное выполнение команд собакой.

3. Контрастный метод, который в современной дрессуре считается наиболее эффективным. Вся суть данного метода заключается в объединении лучших сторон двух предыдущих, то есть в правильности последовательного применения механических и пищевых раздражителей. В результате собака не только очень быстро, но и более охотно приобретает необходимые навыки.