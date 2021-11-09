Известны основные требования к написанию эссе

В университете студенты выполняют самые разнообразные самостоятельные работы: рефераты, доклады, курсовые, дипломные, научные и т.д. Но одной из самых необычных, пожалуй, является эссе. Предлагаем рассмотреть особенности работ этого вида и ознакомится с основными требованиями к их написанию.

Что такое эссе

Эссе – небольшое сочинение творческого характера в форме прозы. Оно отличается свободной композицией и призвано выражать впечатления самого автора произведения касательно определенной проблематики. При этом мнение писавшего не претендует на исчерпывающее определение и трактовку вопросов.

Основная черта эссе – свободная форма, оно может быть составлено с использованием разговорной речи. С помощью непринужденного, а иногда даже парадоксального изложения, автор может передать собственные соображения, связанные с темой.

Эссе на сегодня является довольно распространенным заданием, особенно на общеобразовательных дисциплинах. Студенты получают задание написать эссе по культуре https://skachatvs.com/ehsse/kulturologiya, философии, истории, психологии, политологии, социологии и т.д. Нередко и профильные предметы могут включать в свою программу такой вид работ.

Часто при поступлении в вуз абитуриентам дают задание написать эссе на заданную тему. Также иногда работодатели при приеме на работу практикуют данный способ отбора. Такой метод хорошо иллюстрирует особенности мышления человека, способности к творчеству, потенциал и т.д. Лучшим инструментом при написании эссе с целью поступления или замещения вакантной должности является честность.

Цели эссе как задания в университете:

• Развитие творческого мышления;

• Совершенствование письменного изложения мыслей;

• Развитие навыка обрабатывать и структурировать информацию;

• Развитие навыков аргументировать собственные слова.

Рекомендации по написанию эссе

Хоть эссе и является произведением со свободной композицией, все-таки существуют определенные требования касательно их оформления. Предлагаем с ними ознакомится.

Эссе по истории или по какой-либо другой теме должно иметь такую структуру:

• Вступление;

• Тезис 1;

• Аргументы 1;

• Тезис 2;

• Аргументы 2;

• Тезис Х;

• Аргументы Х;

• Заключение.

В общем автор должен выразить свою мысль в виде лаконичных тезисов. Эти мысли в обязательном порядке нужно подкрепить доказательствами.

Аргументы – научные доказательства, факты, мнения ученых, события, ситуации из жизни и т.д. Оптимальным количеством аргументов к тезису будет два, так вы будете убедительны и не перегрузите работу лишними доводами.

Основные рекомендации и требования к эссе:

• Автору необходимо четко сфокусироваться на проблематике во вступительной части эссе и в заключении;

• Текст стоит разбить на абзацы, между которыми должна быть логическая связь;