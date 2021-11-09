Уроженца Башкирии обнаружили мёртвым в Ленобласти

В Ленинградской области было найдено тело уроженца Башкирии. Инцидент произошёл 8 ноября в Кингисеппском районе. Об этом сообщает портал Мойка78.

Местный житель наткнулся на тело мужчины с разбитой головой. Он сразу позвонил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего.

Им оказался 40-летний уроженец Башкирии. Он работал электромонтёром. В районе переносицы эксперты выявили у несчастного ранение. Скорее всего, мужчину умер из-за тяжелой черепно-мозговой травмы.