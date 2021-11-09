В торговых центрах Башкирии выявили нарушение антиковидных мер

Решение о проверке наличия сертификатов о вакцинации и QR-кодов для проезда в общественном транспорте среди пассажиров будет принято до конца этой недели. Об этом заявил мэр Уфы Сергей Греков. Соответствующее обращение поступило от Республиканской организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта. Тем временем ограничения уже с завтрашнего дня коснутся гипермаркетов. Требования на входе будут как и для торговых центров. Последние уже будто расслабились. В Кумертау прошёл рейд по торговым центрам. Выявлены нарушения.

Для больного коронавирусом или для переносчика ковида в этот торговый центр попасть не составило бы труда. Мы прошли внутрь в масках, но температуру никто не проверил, QR-код либо документ о перенесённом за последние полгода заболевании или медотвод с ПЦР-тестом не потребовали.

Контроль за здоровьем посетителей, вероятно, в прямые обязанности охранника не входит. Уследить бы за своим. На рабочее место в тамбуре, состоящее из стула перед входом и выходом на улицу, мужчина вернулся через несколько минут. Других сотрудников для проверки температуры или медицинских документов на входе не было.

Сломанный термометр всё-таки нашли. Но и пользы от него ровно столько же, сколько от проверки QR-кодов на глаз.

Должны попросить предъявить сертификат о вакцинации или другие документы, которые полагаются в соответствии с указом. У нас нет устройства для проверки QR-кода. Проверяем бумажные сертификаты. Виталий Алексакин, директор ООО «Инвест»

Проблемы с проверкой температуры и в другом торговом комплексе Кумертау, но здесь строже: сотрудник охраны с большим энтузиазмом интересуется о наличии QR-кода. Но верил всё же на слово.

Дверь просто закроют вторую входную, охрана переместится на центральный вход. Арегназ Мкртумян, администратор торгового центра «Кумертау»

Основной поток посетителей в торговых центрах – клиенты продуктовых магазинов. Есть практика, когда для них организовывали обособленные входы. Но, к слову, уже с 10 ноября попасть даже в отдельно стоящие гипермаркеты можно будет только на условиях сравнимых с торговыми центрами. Соответствующее решение приняли на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19.

Возмущаются, что я не имею права смотреть паспортные данные. Оскорбляет каждый второй, начинают унижать. Дмитрий Корягин, охранник

Минимальный штраф для физлица– 50 тысяч рублей, для юридического – 200 тысяч. Для ТЦ приостановка деятельности на 11 суток. Фанис Каримов, и.о. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Республики Башкортостан