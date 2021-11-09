Радий Хабиров принял участие во Всероссийской переписи населения

Опросник Радий Хабиров заполнил на портале «Госуслуги» на рабочем месте. Глава республики подчеркнул, что сегодня переписчики в Башкортостане прошли четырехмиллионный барьер. Охват кампании широкий.

Радий Хабиров заполнил электронные переписные листы, ответив на вопросы о себе, своей семье и личном домохозяйстве. Две дочери уже взрослые, живут отдельно. Поэтому Радий Хабиров записал только тех, кто непосредственно живёт с ним вместе в Башкортостане. Владеет несколькими языками. Родные – башкирский и русский, иностранные – турецкий и английский.

Решил добавить немножко жителей Башкортостана, у меня семья из пяти человек. Мы живем дружно все. Я своей записью добавил одного башкира и двух башкирят. Мои мальчики еще маленькие, мы с супругой определили, что они – башкиры. Очень интересно и даже захватывает где-то. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября. Она позволит точно узнать, сколько человек живут в каждом регионе, в каких условиях, каков их социальный статус. Эти данные необходимы для корректировки государственных программ, а также для развития и планирования бизнеса.

Принять участие в переписи можно одним из трёх способов: лично пообщавшись с переписчиком дома, заполнив переписные листы самостоятельно на ближайшем переписном пункте или в МФЦ, а также впервые – в онлайн-формате на портале «Госуслуги».

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