Радий Хабиров принял участие во Всероссийской переписи населения

Опросник Радий Хабиров заполнил на портале «Госуслуги» на рабочем месте. Глава республики подчеркнул, что сегодня переписчики в Башкортостане прошли четырехмиллионный барьер. Охват кампании широкий.
Радий Хабиров заполнил электронные переписные листы, ответив на вопросы о себе, своей семье и личном домохозяйстве. Две дочери уже взрослые, живут отдельно. Поэтому Радий Хабиров записал только тех, кто непосредственно живёт с ним вместе в Башкортостане. Владеет несколькими языками. Родные – башкирский и русский, иностранные – турецкий и английский.
Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября. Она позволит точно узнать, сколько человек живут в каждом регионе, в каких условиях, каков их социальный статус. Эти данные необходимы для корректировки государственных программ, а также для развития и планирования бизнеса.
Принять участие в переписи можно одним из трёх способов: лично пообщавшись с переписчиком дома, заполнив переписные листы самостоятельно на ближайшем переписном пункте или в МФЦ, а также впервые – в онлайн-формате на портале «Госуслуги».