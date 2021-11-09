Радий Хабиров принял участие во Всероссийской переписи населения

Решил добавить немножко жителей Башкортостана, у меня семья из пяти человек. Мы живем дружно все. Я своей записью добавил одного башкира и двух башкирят. Мои мальчики еще маленькие, мы с супругой определили, что они – башкиры. Очень интересно и даже захватывает где-то.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан