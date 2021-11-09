Представители Башкирии примут участие в чемпионате и первенстве мира по панкратиону

На следующей неделе в Харькове стартует чемпионат и первенство мира по панкратиону. На турнир поедут и представители республики. Сейчас в Уфе проходят сборы башкирской команды.

Так выстраивается стратегия боя. Повторяются коронные приемы, нарабатываются так называемые домашние заготовки, которые, возможно, удастся применить на предстоящем турнире. Для лидера сборной республики Радмира Хайруллина это будет второй чемпионат мира. Тогда он стал третьим. Сейчас ждет реванша в финале.

Примет участие в мировом форуме и Физалия Сагидуллина – трехкратная чемпионка страны. Для нее это будет дебют на соревновании такого уровня. Спортсменка живет и тренируется у себя дома в Ишимбае. В Уфу она приехала три недели назад на сборы.

Сборы – неотъемлемая и самая важная часть подготовки к крупным стартам, таким как чемпионат или кубок России и тем более первенство мира. На заключительных занятиях перед поездкой на форум, тренер уже не нагружает атлетов. Его задача – подвести ребят к главным соревнованиям сезона на пике их формы.