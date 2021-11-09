Директор фонда «Вера» Елена Мартьянова посетила стройплощадку хосписа в Уфе

Уфимский хоспис намерены открыть в первом квартале следующего года. Сегодня стройплощадку будущего медико-социального учреждения посетила директор федерального фонда «Вера». Здание в большей части достроено, однако необходимы работы по отделке помещений и их оснащения. Средств недостаточно, финансирование идет исключительно за счет пожертвований.
В здании, как и на территории, все продумано до мелочей: от расположения прогулочных площадок и палат, до выбора цвета корпусов и оформления газонов. Строительство будущего хосписа идет полным ходом. Сейчас рабочие проводят наружную отделку помещений и уже благоустраивают двор.
Отличительной особенностью хосписа стало то, что все палатные корпуса здесь одноэтажные, причем у каждой комнаты есть отдельный выход на улицу. Это сделано для того, чтобы пациент при желании и возможности смог в любой время выйти и прогуляться по улице. Ну или чтобы родственникам было удобнее его навещать в любое время дня и ночи.
Первый республиканский хоспис, рассчитанный на 60 человек, строится по индивидуальному проекту, в основе которого опыт не только российских, но и зарубежных коллег. А вот концепция – общая. О хосписе говорят не просто как о медико-социальном учреждении, а больше как о доме, в котором человек сможет провести последние дни своей жизни без боли и страха.
Сегодня на строительной площадке побывала руководитель федерального фонда помощи хосписам Елена Мартьянова. По ее словам, в Башкортостане строится сама система паллиативной помощи. Сейчас, как правило, за тяжелыми неизлечимыми больными присматривают родственники, которые порой не в состоянии обеспечить должный уход. В хосписе этим будет заниматься специально обученный персонал, в распоряжении которого все необходимое оборудование и медикаменты.
Постояльцы хосписа не всегда смертельно больные. Кому-то просто необходимо стабилизировать состояние, обеспечить временный уход, дав родственникам передышку. Руководители федерального фонда «Вера» провели для блогеров и журналистов лекцию, в которой рассказали, что такое на самом деле хоспис и почему его не стоит бояться.
Строительства республиканского хосписа ведется исключительно за счет пожертвований. Кто-то переводит деньги, кто-то передает материалы или оборудование. Но пока средств не хватает. А потому свой вклад может внести любой желающий. Все подробности можно узнать на сайте Уфимского хосписа, где в очередной раз напоминают: если человека нельзя вылечить, это вовсе не значит, что ему нельзя помочь.