Директор фонда «Вера» Елена Мартьянова посетила стройплощадку хосписа в Уфе

Уфимский хоспис намерены открыть в первом квартале следующего года. Сегодня стройплощадку будущего медико-социального учреждения посетила директор федерального фонда «Вера». Здание в большей части достроено, однако необходимы работы по отделке помещений и их оснащения. Средств недостаточно, финансирование идет исключительно за счет пожертвований.

В здании, как и на территории, все продумано до мелочей: от расположения прогулочных площадок и палат, до выбора цвета корпусов и оформления газонов. Строительство будущего хосписа идет полным ходом. Сейчас рабочие проводят наружную отделку помещений и уже благоустраивают двор.

Отличительной особенностью хосписа стало то, что все палатные корпуса здесь одноэтажные, причем у каждой комнаты есть отдельный выход на улицу. Это сделано для того, чтобы пациент при желании и возможности смог в любой время выйти и прогуляться по улице. Ну или чтобы родственникам было удобнее его навещать в любое время дня и ночи.

Первый республиканский хоспис, рассчитанный на 60 человек, строится по индивидуальному проекту, в основе которого опыт не только российских, но и зарубежных коллег. А вот концепция – общая. О хосписе говорят не просто как о медико-социальном учреждении, а больше как о доме, в котором человек сможет провести последние дни своей жизни без боли и страха.

Хоспис – это не место, где люди будут умирать, а где люди будут жить, где все происходит с заботой о человек, о состоянии души, чтобы ему было не больно, не страшно, чтобы человек был окружен любовью и заботой, был рядом с близкими. Радмила Сурначева, исполнительный директор Уфимского хосписа

Сегодня на строительной площадке побывала руководитель федерального фонда помощи хосписам Елена Мартьянова. По ее словам, в Башкортостане строится сама система паллиативной помощи. Сейчас, как правило, за тяжелыми неизлечимыми больными присматривают родственники, которые порой не в состоянии обеспечить должный уход. В хосписе этим будет заниматься специально обученный персонал, в распоряжении которого все необходимое оборудование и медикаменты.

Когда фонд начинал свою работу, представить себе, что можно приехать в регион и увидеть там настолько масштабный и продуманный проект до мелочей, с любовью. Мы, конечно, об этом мечтать не могли. У меня слезы наворачиваются, когда я хожу по этому проекту. Елена Мартьянова, директор фонда помощи хосписам «Вера»

Постояльцы хосписа не всегда смертельно больные. Кому-то просто необходимо стабилизировать состояние, обеспечить временный уход, дав родственникам передышку. Руководители федерального фонда «Вера» провели для блогеров и журналистов лекцию, в которой рассказали, что такое на самом деле хоспис и почему его не стоит бояться.

Это тема достаточно сложная для обсуждения, люди боятся говорить и думать о смерти. Хоспис – о заботе, любви и счастливых последних днях. Алина Гизатуллина, генеральный директор благотворительного фонда «Территория счастья»