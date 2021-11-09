В Башкирии жильцы сгоревшего дома несколько лет не могут добиться нового жилья

Дом с истекшим сроком годности. Жители Бирска уже три года не могут найти ответственных за то, что остались без жилья. Пожар уничтожил постройку еще в 2018 году. Несколько лет проводилась экспертиза о признании дома объектом культурного наследия. Такой статус здание так и не получило.

Квартира была хоть и небольшая, зато своя. Сейчас Андрею Исиляеву приходится с двумя детьми жить в бывшей ветеринарной лечебнице. 15- квартирный дом сгорел в 2018 году. И хотя здание было старым, примерно 1917 года постройки, для комфортной жизни пригодное, говорят жильцы.

У нас был теплый дом. Вода, канализация, все было. Отопление газовое. Ремонты в квартирах были. Татьяна Лысова, жительница г. Бирска

И только в одной из квартир оставалось печное отопление. Хозяин этой квартиры на чердаке незаконно установил дымоход, что и стало причиной пожара. Виновника возгорания уже нет в живых. Ни одна из 15 квартир не была застрахована. Сразу после трагедии жильцы хотели восстановить малоэтажку. Однако администрация зачем-то решила признать сгоревшее здание объектом культурного наследия и назначила соответствующую экспертизу. В итоге в реестр памятников дом так и не попал.

Каждый из нас получил письмо – исковое заявление о прекращении права собственности. Тем не менее я плачу налог на имущество. Квартира стоила 900 тысяч, а сейчас подорожала на 400 тысяч. Светлана Чернова, жительница г. Бирска

Жители дома по улице Ленина просят предоставить им жилье взамен сгоревшего. Администрация после ЧП обеспечила их квартирами из временного фонда, а под категорию нуждающихся попали всего три семьи. Им положено жилье по соцнайму.

Из этого дома обратились восемь семей. Пять получили отказ. Три семьи признаны гражданами, имеющими право получить жилье. Одной семье предоставили. Две – в очереди, но в городе они отсутствуют. Наталья Косолапова, заведующая сектором по жилищным вопросам администрации Бирского района

Без статуса нуждающихся всех остальных жильцов. Со слов администрации, они не обязаны обеспечивать квадратными метрами. На данный момент чиновники подали в суд на жителей этого дома.

Право собственности прекращается при отказе, отчуждении и гибели имущества. У нас гибель имущества произошла, право собственности прекращается. Рустам Мирзаянов, начальник юридического отдела администрации Бирского района