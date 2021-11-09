В Башкирии жильцы сгоревшего дома несколько лет не могут добиться нового жилья

Дом с истекшим сроком годности. Жители Бирска уже три года не могут найти ответственных за то, что остались без жилья. Пожар уничтожил постройку еще в 2018 году. Несколько лет проводилась экспертиза о признании дома объектом культурного наследия. Такой статус здание так и не получило.
Квартира была хоть и небольшая, зато своя. Сейчас Андрею Исиляеву приходится с двумя детьми жить в бывшей ветеринарной лечебнице. 15- квартирный дом сгорел в 2018 году. И хотя здание было старым, примерно 1917 года постройки, для комфортной жизни пригодное, говорят жильцы.
И только в одной из квартир оставалось печное отопление. Хозяин этой квартиры на чердаке незаконно установил дымоход, что и стало причиной пожара. Виновника возгорания уже нет в живых. Ни одна из 15 квартир не была застрахована. Сразу после трагедии жильцы хотели восстановить малоэтажку. Однако администрация зачем-то решила признать сгоревшее здание объектом культурного наследия и назначила соответствующую экспертизу. В итоге в реестр памятников дом так и не попал.
Жители дома по улице Ленина просят предоставить им жилье взамен сгоревшего. Администрация после ЧП обеспечила их квартирами из временного фонда, а под категорию нуждающихся попали всего три семьи. Им положено жилье по соцнайму.
Без статуса нуждающихся всех остальных жильцов. Со слов администрации, они не обязаны обеспечивать квадратными метрами. На данный момент чиновники подали в суд на жителей этого дома.
Жильцы возмущены затянувшейся на несколько лет экспертизой о признании дома объектом культурного наследия. Говорят, что могли бы восстановить жилье. Сейчас постройка покрылась плесенью, фундамент провалился. Шансов заехать сюда вновь уже нет. Как нет и понимания, сколько еще пострадавшие будут ходить по инстанциям в надежде доказать, что их вопрос решился не по справедливости.