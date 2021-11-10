В Уфе вновь приостановили работу двух трамваев

В Уфе вновь ограничили движение двух трамвайных маршрутов. В частности, приостановили работу трамваев №1 и №10.
Такая мера связана с ремонтом дорожного покрытия на бульваре Ибрагимова. Рабочие будут реконструировать участок улицы от Большой Гражданской до Ленина. При этом власти города отмечают, что работы будут вестись лишь при благоприятных погодных условиях.
Трамваи по данным направлениям планируется запустить только после 15 ноября. Мэрия Уфы попросила жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Фото: 2gis.ru