В Уфе вновь приостановили работу двух трамваев

В Уфе вновь ограничили движение двух трамвайных маршрутов. В частности, приостановили работу трамваев №1 и №10.

Такая мера связана с ремонтом дорожного покрытия на бульваре Ибрагимова. Рабочие будут реконструировать участок улицы от Большой Гражданской до Ленина. При этом власти города отмечают, что работы будут вестись лишь при благоприятных погодных условиях.