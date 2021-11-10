В Уфе в промзоне произошёл пожар

Сегодня, 10 ноября, глубокой ночью в промзоне Уфы зафиксировано возгорание. Стало известно, что огонь вспыхнул на территории филиала нефтяной компании.

На заводе произошла разгерметизация фланцевого соединения. Из-за этого огнём охватило водородосодержащий газ на эстакаде одной из установок на уровне 4 метров. Открытое горение сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать в 03:42, а полностью потушить возгорание в 04:02.

Известно, что пострадавших и погибших в инциденте нет. На месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Аварийные службы оперативно перекрыли трубопровод, поэтому угрозы окружающей среде не было. Произошедшее проверит прокуратура.