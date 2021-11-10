В Башкирии откажутся от обязательного техосмотра для оформления ОСАГО

Из Кодекса республики о безопасности дорожного движения исключается положение о том, что обязательное страхование автогражданской ответственности возможно только при условии проведения техосмотра. Для заключения договора ОСАГО не нужно будет предъявлять диагностическую карту.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ