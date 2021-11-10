В Башкирии откажутся от обязательного техосмотра для оформления ОСАГО

В Башкирии планируют отменить обязательный технической осмотр для оформления страховки ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

Фото №1 - В Башкирии откажутся от обязательного техосмотра для оформления ОСАГО

Законопроект будет направлен на рассмотрение депутатам Курултая на ближайшем пленарном заседании. Данный проект прокомментировал председатель парламента Башкирии Константин Толкачев.

Из Кодекса республики о безопасности дорожного движения исключается положение о том, что обязательное страхование автогражданской ответственности возможно только при условии проведения техосмотра. Для заключения договора ОСАГО не нужно будет предъявлять диагностическую карту.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 

Региональный кодекс безопасности дорожного движения формируется на основе последних изменений федерального законодательства. При этом отмена техосмотра для получения ОСАГО не отменяет технического осмотра вообще.

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