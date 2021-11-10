В Башкирии усилили антикоронавирусные ограничения

С сегодняшнего дня, с 10 ноября, вступают в силу новые антиковидные ограничения. В частности, в магазины и другие объекты торговли с площадью торгового зала 1000 кв.м. и более будут пускать посетителей только с QR-кодами о вакцинации, со справкой о перенесенном заболевании в течение полугода, а также с официальным медотводом от лечащего врача, который необходимо сопровождать отрицательным ПЦР-тестом.