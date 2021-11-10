В Башкирии за одни сутки насмерть сбили двух пешеходов

В Башкирии за последние сутки зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 9 человек, а скончались – трое.

Так, смертельная авария зафиксирована в Иглинском районе на 19 км автодороги Уфа-Иглино-Красная Горка. По сообщениям регионального ГИБДД, 45-летний мужчина на ВАЗ-2114, двигаясь со стороны Уфы, допустил наезд на 53-летнего пешехода. По словам водителя, мужчина внезапно выбежал на дорогу перед авто. Несчастный скончался от полученных травм до приезда врачей.

Подобная авария произошла в Уфе около девяти часов вечера. Напротив дома №186 по улице Пугачева 37-летний мужчина на «Фольксваген Поло» допустил наезд на 38-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила смертельные травмы. Выяснилось, что водитель не имеет водительских прав.

В обстоятельствах произошедшего разибраются сотрудники правоохарнительных орагнов.