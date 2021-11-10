В Башкирии за нарушение антиковидных мер могут закрыть торговый центр

В Кумертау могут закрыть торговые центры. В городе прошли рейды по соблюдению антикоронавирусных мер. Проверяющие выявили нарушения на двух объектах – в ООО «Инвест» и в ТЦ «Кумертау».

В первом случае у посетителей не проверяли температуру и наличие одного из необходимых медицинских документов: сертификат о недавно перенесённом заболевании, о проделанной вакцинации или медотвод с отрицательным ПЦР-тестом. На организацию Роспотребнадзором составлен протокол. Ответственные лица могут быть оштрафованы, а объект временно закрыт. Решение об этом будет принято судом в ближайшие пять дней.

В торговом центре «Кумертау» термометрия была организована, но контроль обеспечили только на одном из входов, при этом пройти внутрь членам комиссии удалось без предоставления справки. Данная организация обошлась предписанием от Роспотребнадзора. Руководство должно устранить нарушения в короткие сроки.