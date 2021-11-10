В России систему QR-кодов могут ввести в самолётах и поездах

В России рассматривают возможность введения системы QR-кодов о вакцинации в самолётах и поездах. Данный вопрос разрабатывают профильные министерства и транспортные компании.

Как сообщает издание РБК, на данном этапе рассматриваются технические возможности проверки у пассажиров QR-кодов о прохождении вакцинации или иммунный статус. Однако окончательное решение ещё не принято.

Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение. источник в транспортной отрасли