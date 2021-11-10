В России систему QR-кодов могут ввести в самолётах и поездах

В России рассматривают возможность введения системы QR-кодов о вакцинации в самолётах и поездах. Данный вопрос разрабатывают профильные министерства и транспортные компании.
Как сообщает издание РБК, на данном этапе рассматриваются технические возможности проверки у пассажиров QR-кодов о прохождении вакцинации или иммунный статус. Однако окончательное решение ещё не принято.
Большое значение имеет эпидемиологическая ситуация. Напомним, для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции в России активно ведутся мероприятия по вакцинации населения.