В России систему QR-кодов могут ввести в самолётах и поездах

В России рассматривают возможность введения системы QR-кодов о вакцинации в самолётах и поездах. Данный вопрос разрабатывают профильные министерства и транспортные компании.

Фото №1 - В России систему QR-кодов могут ввести в самолётах и поездах

Как сообщает издание РБК, на данном этапе рассматриваются технические возможности проверки у пассажиров QR-кодов о прохождении вакцинации или иммунный статус. Однако окончательное решение ещё не принято.

Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение.

 источник в транспортной отрасли

Большое значение имеет эпидемиологическая ситуация. Напомним, для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции в России активно ведутся мероприятия по вакцинации населения.

Моя терапия
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии