В Уфе за нарушение ковид-ограничений накажут ещё три клуба

В Башкирии введены серьёзные ограничения по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, все развлекательные заведения не могут работать с 23:00 до 06:00. Новые ограничения коснулись баров, ресторанов и ночных клубов.

С 1 ноября власти Уфы и полиция проводят массовые проверки развлекательных заведений. Как сообщает «КП-Уфа», в столице под ограничения попадают 141 организация. С 29 октября по 7 ноября специалисты провели 1179 проверок и выявили 55 нарушений. Предпринимателям были вынесены предупреждения и специальные уведомления.