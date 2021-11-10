В Уфе за нарушение ковид-ограничений накажут ещё три клуба

В Башкирии введены серьёзные ограничения по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, все развлекательные заведения не могут работать с 23:00 до 06:00. Новые ограничения коснулись баров, ресторанов и ночных клубов.
С 1 ноября власти Уфы и полиция проводят массовые проверки развлекательных заведений. Как сообщает «КП-Уфа», в столице под ограничения попадают 141 организация. С 29 октября по 7 ноября специалисты провели 1179 проверок и выявили 55 нарушений. Предпринимателям были вынесены предупреждения и специальные уведомления.
На три ночных клуба Уфы составили административные протоколы. Теперь дела рассмотрят в суде. Скорее всего, предприниматели будут оштрафованы.