Школьница из Уфы стала победительницей международного конкурса красоты

Школьница из Уфы стала победительницей международного конкурса красоты. Семилетняя Юлиана Мухарямова стала «Маленькой вице-мисс Евразия – 2021».

Чтобы завоевать корону, первоклассница отправилась в Турцию, где в финале сражалась за победу с 20 участницами из разных страны мира – Германии, Украины, России и Турции. Несмотря на то, что это был первый опыт выступления Юлианы на большой сцене, девочке удалось одержать победу.

В свои семь лет Юлиана Мухарямова уже сочиняет музыкальные композиции. Как говорят родители девочки, из ее комнаты постоянно доносятся звуки синтезатора. Кроме того, первоклассница увлекается танцами и рисованием. В этом году она приняла участие в конкурсе «Маленькая мисс Евразия».

На корону украшенную камнями Swarovski в финале претендовали 20 детей из разных стран мира. Конкурс проходил в Турции. Для Юлианы он стал дебютным и победоносным. Она завоевала звание вице-мисс Евразия.

Завоевать корону Юлиане помогла тетя Зухра Мухарямова. Девушка постоянная участница конкурсов красоты и в прошлом году сама стала победительницей «Мисс Евразии». Именно она предложила племяннице раскрыть свои способности на большой сцене.

Непосредственное участие в подготовке принимала и мама Юлианы. Она настраивала девочку и вселяла веру в победу, ведь конкурсная неделя была очень насыщенной. Юлиане приходилось много репетировать, работать на фотосессиях, посещать мастер-классы и участвовать во всех активностях, подготовленных организаторами.