В Башкирии разбираются в ситуации с застрявшим на кладбище катафалком

Глава администрации города Октябрьского Алексей Шмелёв прокомментировал ситуацию с застрявшим в грязи у кладбища катафалком.
Напомним, один из сотрудников ритуальной службы города сообщил о критическом состоянии дорог у кладбища. Ритуальный автобус застрял на похоронах. Родственникам пришлось на руках нести гроб скончавшегося по грязи. В сложившейся неблагоприятной ситуации мужчина обвинил власти города.
Алексей Шмелёв в беседе с журналистами ИА «Башинформ» прокомментировал произошедшее. Он отметил, что происходит расширение кладбища и обустройство дорог, поэтому некоторые части действительно не до конца оборудованы.
Власти города выезжали осмотреть необустроенный 100-метровый проезд и приняли решение отсыпать его песчано-гравийной смесью. Алексей Шмелёв принёс извинения жителям города, которые попали в столь «некрасивую ситуацию».
Фото: соцсети.