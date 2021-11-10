В Башкирии разбираются в ситуации с застрявшим на кладбище катафалком

Подъезд к самому кладбищу обустроен, до кладбища идет асфальтированная дорога. Внутри кладбища имеются два проезда, один из них процентов на 70 заасфальтирован, оставшаяся его часть и второй проезд отсыпаны песчано-гравийной смесью. По обоим проездам можно подъехать к месту захоронения на расстояние 100 метров. Те, кто снял это видео, вызвавшее большой общественный резонанс, решили поехать по необустроенной еще части кладбища. Это их решение, оно непонятно и ничем не оправдано. Погодные условия в это время года, конечно, не способствуют проезду. Зачем пытаться проехать по заведомо непроезжей дороге, вовлекать в это родственников умершего человека, которым и так морально тяжело в этот момент.

Алексей Шмелёв, глава администрации Октябрьского