В Башкирии разбираются в ситуации с застрявшим на кладбище катафалком

Глава администрации города Октябрьского Алексей Шмелёв прокомментировал ситуацию с застрявшим в грязи у кладбища катафалком.

Фото №1 - В Башкирии разбираются в ситуации с застрявшим на кладбище катафалком

Напомним, один из сотрудников ритуальной службы города сообщил о критическом состоянии дорог у кладбища. Ритуальный автобус застрял на похоронах. Родственникам пришлось на руках нести гроб скончавшегося по грязи. В сложившейся неблагоприятной ситуации мужчина обвинил власти города.

Алексей Шмелёв в беседе с журналистами ИА «Башинформ» прокомментировал произошедшее. Он отметил, что происходит расширение кладбища и обустройство дорог, поэтому некоторые части действительно не до конца оборудованы.

Подъезд к самому кладбищу обустроен, до кладбища идет асфальтированная дорога. Внутри кладбища имеются два проезда, один из них процентов на 70 заасфальтирован, оставшаяся его часть и второй проезд отсыпаны песчано-гравийной смесью. По обоим проездам можно подъехать к месту захоронения на расстояние 100 метров. Те, кто снял это видео, вызвавшее большой общественный резонанс, решили поехать по необустроенной еще части кладбища. Это их решение, оно непонятно и ничем не оправдано. Погодные условия в это время года, конечно, не способствуют проезду. Зачем пытаться проехать по заведомо непроезжей дороге, вовлекать в это родственников умершего человека, которым и так морально тяжело в этот момент.

Алексей Шмелёв, глава администрации Октябрьского 

Власти города выезжали осмотреть необустроенный 100-метровый проезд и приняли решение отсыпать его песчано-гравийной смесью. Алексей Шмелёв принёс извинения жителям города, которые попали в столь «некрасивую ситуацию».

Фото: соцсети. 

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